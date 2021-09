Mãe de menor infrator é flagrada com maconha, cigarros e dinheiro em espécie durante a fiscalização para entrada de visitas - Divulgação

Publicado 11/09/2021 19:24

Volta Redonda - Agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) em Volta Redonda apreenderam com a mãe de um menor infrator, cerca de 100 gramas de maconha, cigarros e dinheiro em espécie. A apreensão aconteceu manhã deste sábado, dia 11, no momento da fiscalização através do scanner para entrada de visitas.

Segundo a assessoria do Degase, a mulher confessou que estava levando a droga para o filho e foi conduzida para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, para registro da ocorrência. O departamento ressalta que durante todo o ocorrido a mulher foi acompanhada por uma agente feminina.

A unidade do Centro de Socioeducação Irmã Asunción De La Gándara Ustara fica no bairro Roma I e atende adolescentes e jovens em conflito com a lei e em situação de vulnerabilidade social com idades entre 12 a 18 anos, podendo em alguns casos manter internos com até 21 anos de idade.