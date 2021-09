93ª DP em Volta Redonda - Denise Azevedo

Publicado 11/09/2021 17:44

Volta Redonda - Na madrugada deste sábado, dia 11, policiais militares prenderam em flagrante um homem por furto a uma loja em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu na Vila Santa Cecília. Os agentes realizavam um patrulhamento na localidade quando receberam informações de um funcionário de uma empresa de segurança particular, sobre um possível arrombamento a um estabelecimento.

De acordo com os policiais, ao chegarem ao endereço ouviram ruídos no interior da loja. Em seguida, a equipe policial foi abordada por um morador que disse ter ouvido barulhos no seu quintal na Rua 18 e autorizou a entrada dos agentes. O homem foi encontrado no momento em que tentava fugir. Ele confessou aos policiais que seria o autor do arrombamento e furto à loja de cosméticos.

Com a chegada do proprietário do estabelecimento, a polícia teve acesso aos fundos da loja onde foram encontrados os dois notebooks que o suspeito havia tentado furtar. O registro da ocorrência foi realizado na Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP.