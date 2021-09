Hemonúcleo de VR está com o estoque em baixa - Divulgação

Publicado 13/09/2021 16:05

Volta Redonda - O Hemonúcleo de Volta Redonda fez um alerta para a necessidade da doação de sangue de todos os tipos. A unidade que funciona anexo ao Hospital São João Batista (HSJB) está com o estoque baixo.

A coordenação do hemonúcleo informou que houve uma redução no número de doadores neste inverno, principalmente os dos tipos sanguíneos: O e B positivo e O negativo. Atualmente, em média acontecem 15 doações ao dia, mas deveriam ser 30 diariamente.

O Hemonúcleo de Volta Redonda atende aos hospitais do Retiro (HMMR), São João Batista, Hinja e Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), além de cidades como Piraí e Pinheiral. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Os requisitos para a doação são os seguintes: Estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos; pesar no mínimo 50 kg; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); estar alimentado (se comer alimentos gordurosos é necessário aguardar por 3 horas antes de doar); aguardar 02 dias se foi vacinado contra a covid-19 com a vacina CoronaVac ou 07 dias se foi vacinado com a vacina de AstraZeneca (Oxford) e é necessário apresentar documento original com foto.