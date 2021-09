Acidente envolvendo duas motos deixa um ferido em estado grave em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 13/09/2021 17:34 | Atualizado 13/09/2021 17:36

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 13, um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente em Volta Redonda. As primeiras informações indicam que a colisão envolveu duas motocicletas.

O acidente foi registrado no período da tarde e aconteceu na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Jardim Cidade do Aço.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram ao local. Um dos motociclistas precisou ser encaminhado para o Hospital São João Batista (HSJB).