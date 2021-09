Adiada a vinda do Ônibus do Consumidor nesta quarta e quinta-feira, dias 15 e 16, em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 15/09/2021 11:41 | Atualizado 15/09/2021 11:51

Volta Redonda - A assessoria da prefeitura de Volta Redonda informou através de uma nota divulgada por volta das 11h da manhã desta quarta-feira, dia 15, que a vinda do Ônibus do Consumidor precisou ser adiada. A previsão agora é que o ônibus esteja na cidade nos dias 15 e 16 de outubro.

Segundo o comunicado, um imprevisto ocorrido com a Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon) da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) foi a causa do adiamento. A presença do ônibus na cidade aconteceria nesta quarta e quinta-feira, dia 15 e 16.