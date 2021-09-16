Dados atualizados sobre a covid-19 nesta 4ª feira, dia 15, em Volta RedondaReprodução
Covid-19: mais duas mortes confirmadas em Volta Redonda
Total de óbitos em decorrência da doença chega a 1.193 e os casos confirmados são 39.222
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Detran faz mutirão de serviços em Volta Redonda neste sábado, dia 18
Para evitar aglomerações, o agendamento deve ser feito pelo site ou por telefone
Sala do Advogado é inaugurada na Casa de Custódia em Volta Redonda
O espaço é fruto da parceria da OAB-VR e a Secretaria Estadual de Segurança Pública
Imprevisto adia presença do Ônibus do Consumidor da Alerj em Volta Redonda
A previsão é que o ônibus esteja na cidade nos dias 15 e 16 de outubro
MEP inicia pesquisa sobre rios, córregos e lagos de Volta Redonda e região
Questionário online ficará disponível até 24 de setembro
Ônibus do Consumidor da Alerj atende à população de Volta Redonda
Veículo está na praça da prefeitura nesta quarta-feira e quinta-feira, dias 15 e 16
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