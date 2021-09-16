Dados atualizados sobre a covid-19 nesta 4ª feira, dia 15, em Volta Redonda - Reprodução

Dados atualizados sobre a covid-19 nesta 4ª feira, dia 15, em Volta RedondaReprodução

Publicado 16/09/2021 00:25

Volta Redonda - O boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 15, registra mais dois óbitos por covid-19 em Volta Redonda, totalizando 1.193.

As taxas de ocupação dos leitos seguem da seguinte maneira: na rede pública, 30% de UTI e 33% dos leitos clínicos; nos hospitais particulares, 14% dos leitos de UTI e 23% dos leitos clínicos.

Os casos confirmados são 39.222 e os notificados como suspeitos são 96.651. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).