OAB-VR inaugura Sala do Advogado na Casa de CustódiaDivulgação

Publicado 15/09/2021 14:05 | Atualizado 15/09/2021 14:05

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 15, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Volta Redonda inaugurou a Sala dos Advogados Sobral Pinto na Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, conhecida como Casa de Custódia, localizada no bairro Roma, em Volta Redonda. O ambiente irá permitir aos profissionais da área, maior agilidade na expedição de eventual documentação.

A solenidade, em local aberto com distanciamento social, reuniu pelo menos 50 profissionais da área. Entre eles, o presidente da Caarj (Caixa de Assistência do Advogado do Rio de Janeiro), o advogado Ricardo Menezes, o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o também advogado Rodrygo Monteiro e presidentes de subseções da OAB do estado do Rio de Janeiro.

A Sala do Advogado vai atender profissionais de toda a região, somando 15 municípios, incluindo advogados da Costa Verde, que se deslocam para o município para atender clientes na Casa de Custódia, referência na região, responsável por receber presos das cidades do Sul Fluminense. A sala do advogado vai funcionar sete dias por semana, das 9h às 17h.

O local conta com três computadores, ar condicionado e mesa de reunião. Com a Sala do Advogado, os profissionais que atuam na área criminal passam a contar com um espaço dentro da Casa de Custódia, climatizado, computadorizado e com internet, como explicou o presidente da OAB-VR, Rodrygo Monteiro.

“Esta sala é fruto de um trabalho intenso, de parcerias que deram certo, tudo pensado com cuidado para que nossos advogados possam exercer seu trabalho com dignidade em um ambiente adequado e equipado para facilitar o dia a dia dos profissionais que atuam na nossa região. Agora, com esta sala, caso o advogado precise elaborar uma petição, por exemplo, ele poderá utilizar esse espaço dentro da Casa de Custódia, sem precisar se deslocar até o seu escritório”, disse.

O espaço também ganhou o apoio do diretor da Cadeia Pública Franz de Castro, Oswaldo Fernandes de Oliveira.

“Muito oportuna. Caso estivesse advogando, estaria muito satisfeito em vir aqui e poder receber esta estrutura. A OAB está de parabéns pelo trabalho desempenhado”, disse Oliveira.

Fruto da parceria pioneira da Seccional da OAB-VR e a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o espaço também ganhou incentivos do presidente da Caarj, Ricardo Menezes.

“Nossa missão é valorização da classe e para o advogado que atua na área criminal, esta sala demonstra que havendo diálogo entre as instituições e sociedade civil há sempre progresso”, falou Menezes.