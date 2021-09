Acidente de trânsito deixa quatro pessoas feridas em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 16/09/2021 01:20

Volta Redonda - Uma colisão envolvendo dois veículos de passeio deixou quatro pessoas feridas na tarde desta quarta-feira, dia 15, em Volta Redonda.

O acidente aconteceu no bairro Vila Mury, em um cruzamento entre a Avenida Osvaldo Cruz com a Rua José Alves Pereira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma das vítimas foi levada para o Hospital São João Batista (HSJB), as outras três pessoas sofreram ferimentos leves e receberam o atendimento no local do acidente.