Diretor do MEP-VR, José maria da Silva, Zezinho, e coordenador da equipe ambiental do Movimento, Fernando Pinto - Divulgação

Publicado 16/09/2021 12:07 | Atualizado 16/09/2021 14:47

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) teve o Seminário Ambiental aceito no 'Circuito Urbano' da ONU-Habitat para a promoção de cidades sustentáveis. O doutor em ecologia, coordenador da equipe ambiental do Movimento, Fernando Pinto, comentou a aprovação.

“Nosso trabalho com o tema: “Volta Redonda: da dureza do aço à resiliência ambiental”, integrará o lV Circuito Urbano 2021 (ONU-HABITAT) da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26). Recebemos a boa notícia ontem da aprovação do Seminário Ambiental do MEP, o dia 2 de outubro é data indicativa do evento, inclusive será acompanhado por uma representação da ONU”, falou.

Ainda de acordo com Fernando Pinto, incentivador e articulador da proposição, a proposta do MEP, faz parte dos 178 trabalhos aprovados com foco a temas relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável.

“Na seleção, indivíduos e instituições submeteram propostas de eventos alinhados à temática ‘Cidades na linha de frente da Ação Climática’. Na nossa proposta lugar de fala para trabalhadora e trabalhador de resíduos recicláveis e compostagem, e especialistas das áreas de história, de arquitetura e urbanismos, das ciências biologias e ecológicas, ainda engenharia, farão parte da mesa de trabalho”, informou Fernando.

O diretor executivo do MEP-VR, José Maria da Silva, conhecido também como Zezinho, falou sobre a dedicação do coordenador da equipe.

“A garra e determinação do professor Fernando, foi um ponto fora da curva. O seu modo habilidoso e eficiente de articular o tema às ações socioambientais do MEP e parceiros, bem como ao fato de colocar na sala pessoas de diferentes saberes e experiências. Nossa gratidão”, disse Zezinho.

Neste ano, a 4ª edição do Circuito Urbano será novamente de forma totalmente virtual, com eventos ao vivo ou gravados previamente, devido a pandemia de covid-19. O tema do Circuito Urbano 2021 e “Cidades na linha de frente da ação climática” e os eventos poderão ser relacionados a quatro linhas temáticas: 1) Cidades Sustentáveis e Livres de Carbono; 2) Cidades Inclusivas e Justas; 3) Cidades Saudáveis e 4) Cidades Resilientes.

Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias

Como atividade relacionada ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, no próximo sábado, dia 18, haverá uma concentração, às 9h, na frente do Fórum de Volta Redonda, local por onde terá início a limpeza do Rio Paraíba do Sul na cidade. A iniciativa é de ambientalistas do município ligados ao grupo Democracia Verde.

“O MEP, convidado, estará presente, inclusive convidou Marina Guião, que está representado Volta Redonda na Conferência do Clima deve estar presente no evento”, falou Zezinho.