Programação de vacinação contra covid-19 em Volta RedondaDivulgação

Publicado 17/09/2021 04:53

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 17, a vacinação contra a covid-19 será direcionada para adolescentes de 15 anos ou mais, adolescentes de 12 a 14 anos (com comorbidades), gestantes, puérperas e lactantes acima de 12 anos.

A aplicação da vacina acontece em todas as Unidades de Saúde, sendo que nos bairros São João, 249, Vila Mury e Volta Grande o funcionamento será até às 21h30 e nos bairros Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo e Santo Agostinho até às 18:30.



No ato da vacinação, é necessário apresentar os seguintes documentos: identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. Os adolescentes com comorbidades devem apresentar também um laudo médico que comprove a condição clínica.

A segunda dose AstraZeneca será aplicada para os vacinados com a 1ª dose até 27/06/2021. Caso acabe a remessa deste imunizante, a pessoa apta a receber a vacina neste dia poderá optar pela intercambialidade de vacinas e receber a segunda dose da Pfizer, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Vacinação nas seguintes unidades de Saúde dos bairros: Conforto, São Geraldo, Santa Cruz, Volta Grande, Retiro II, Vila Mury, Siderlândia, 249, São João e Vila Rica/Tiradentes.

Já a segunda dose da Pfizer será para vacinados com a primeira dose até 27/06/2021. A segunda dose da CoronaVac estará disponível para aqueles que receberam 1ª dose até 27/08/2021.



Os idosos acima de 70 anos vacinados com a segunda dose até 24/03/2021 podem solicitar a dose de reforço. A 3ª dose será disponibilizada também para pessoas com alto grau de Imunossupressão que tomaram a segunda dose até 20/08/2021. Para receber a segunda ou a terceira dose é necessário apresentar o cartão de vacinação Covid.