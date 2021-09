Material apreendido no bairro Santo Agostinho em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Publicado 16/09/2021 19:36

Volta Redonda - Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira, dia 15, no Beco do Val que fica no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Policiais Militares estavam em patrulhamento pela localidade quando perceberam a dupla em atitude suspeita. Os agentes realizaram um cerco, e os dois homens ao notarem a aproximação dos policiais, tentaram se desfazer das drogas, mas foram detidos.

Com eles foram encontrados: 12 potes de maconha, 07 tiras de maconha, 24 pinos de cocaína, 29 pedras de crack e 14 frascos de loló. Todo material apreendido e os suspeitos foram levados para a 93ª DP. Os homens irão responder pelo crime de tráfico de drogas, conforme informou a PM.