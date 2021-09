Volta Redonda FC anuncia o retorno do lateral-esquerdo Diego Maia - Divulgação

Publicado 16/09/2021 19:52

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou nesta quinta-feira, dia 16, o retorno do lateral-esquerdo Diego Maia, de 31 anos. O atleta estava disputando a Série A2 do Campeonato Carioca deste ano pelo Audax-RJ, onde conquistou o título da competição, o acesso para a elite do Estadual e foi eleito o melhor jogador da posição.

O contrato do jogador será até o final da Série C deste ano. Segundo as informações do VRFC, o lateral já está regularizado e entre os relacionados para a partida diante do Floresta-CE, no sábado, dia 18, às 15h, na Cidade Vozão.

Diego Maia, foi revelado pelo Remo-PA, e já atuou por seis temporadas na Portuguesa-RJ, onde conquistou a Copa Rio de 2016. O lateral também já defendeu o Ceres-RJ, Alecrim-RN, o Globo-RN, Sertãozinho-SP e Audax-RJ, último clube antes de acertar com o Voltaço. A primeira passagem de Diego Maia pelo Voltaço foi em 2018. O lateral disputou 17 jogos durante o Brasileiro daquele ano.

“É um prazer estar retornando ao Volta Redonda. Fui convidado para jogar esta reta final de Série C, para ajudar a classificar a equipe para a segunda fase e é isso que pretendo fazer, sempre com muita vontade e garra. Estou tendo um momento muito feliz na minha carreira, fazendo uma grande temporada, graças a muito trabalho e empenho, e espero dar continuidade aqui no clube, ajudando o Voltaço a conquistar o seu objetivo que é o acesso à Série B”, disse.

O gerente de futebol Leonardo Dinelli, o Zada, destacou que Diego Maia é um jogador que já conhece o clube e pode ajudar bastante nesta reta final de Série C.

“O Diego esteve aqui em 2018, fez bons jogos naquela Série C e conhece muitos jogadores do nosso atual elenco, o que já ajuda no entrosamento. Ele está fazendo uma temporada muito boa, eleito o melhor lateral-esquerdo da A2 do Carioca, conquistando o título e o acesso, chega motivado para dar o seu melhor e, com certeza, irá nos ajudar bastante nestes jogos decisivos que teremos pela frente”, falou.