O Volta Redonda treinou no CT Ribamar Bezerra na manhã de sexta-feira, encerrando a preparação para enfrentar o Floresta-CE - Divulgação

Publicado 18/09/2021 10:58

Volta Redonda - O Voltaço enfrenta o Floresta-CE neste sábado, dia 18, às 15 horas, no Cidade Vozão. A partida válida pela 17ª rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C é considerada uma decisão para o Volta Redonda.

O Esquadrão de Aço é o sexto do grupo com 22 pontos, e vai em busca da vitória para retornar ao G4 e brigar por uma vaga na próxima fase. O técnico Neto Colucci falou sobre a partida diante do Floresta-CE.

“Na verdade todos os jogos sempre foram decisivos, agora mais do que nunca precisamos da vitória nos dois últimos jogos. Mas primeiro vamos pensar no Floresta. A gente precisa parar de errar, parar de dar os gol que a gente deu ao longo da competição. Esses gols nos custaram caro, os pontos perdidos. Agora é tentar não errar de maneira nenhuma, aproveitar as oportunidade, fazer os gols e trazer a vitoria”, disse.