Material entorpecente apreendido na noite de 6ª feira, dia 17, em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Publicado 18/09/2021 10:29

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam material do tráfico de drogas no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. A apreensão ocorreu na noite de sexta-feira, dia 17.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram ao local após uma denúncia de que suspeitos tinham acabado de esconder uma mochila com material entorpecente no sótão de um dos "predinhos" do Jardim Cidade do Aço.

Na ação, o seguinte material foi apreendido: 470 pinos contendo pó, 40 pinos de erva seca picada, 4 pedras grandes de crack, 10 pedras de crack e uma mochila. Todo o material foi levado para a 93ª DP (Delegacia de Polícia) em Volta Redonda.