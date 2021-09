Limpeza é realizada nas margens do Rio Paraíba do Sul em VR - Ernesto Carriço

Limpeza é realizada nas margens do Rio Paraíba do Sul em VRErnesto Carriço

Publicado 19/09/2021 14:52

Volta Redonda - Por conta do “Dia Mundial da Limpeza dos Rios e Praias”, neste sábado, dia 18, uma ação aconteceu em Volta Redonda. Uma equipe realizou a limpeza na extensão de cerca de 1 km das margens do Rio Paraíba do Sul. O ato aconteceu próximo ao Fórum de Justiça da cidade.

O ambientalista e articulador da atividade socioambiental, Rodrigo Beltrão comentou sobre o que foi encontrado no decorrer da limpeza. "Contabilizamos cerca de 20 sacolas de lixo, boa parte com recicláveis durante as duas horas de trabalho, no espaço de 1 km, entre o Fórum e a ponte D.Waldyr Calheiros”, falou.

A estudante, Marina Guião, de 17 anos, selecionada para representar o Brasil , junto com um grupo de brasileiros na Conferência Internacional do Clima no Reino Unido, em outubro, também participou da ação. “Quando nos reunimos numa atividade como essa, que ocorre no mundo inteiro é uma oportunidade para mostrarmos para o poder público, a população, as autoridades, os que estão 'topo da cidade' que a gente está unido e atento, e a partir do local alertando para que não tenha lixo nos rios, que haja cuidado”, disse.

A aluna Pré-Vestibular Cidadão do Movimento Ética na Política (MEP-VR), Larissa Brandão, também comentou sobre a importância da participação. “Provocada por uma recente palestra no MEP relacionada ao meio ambiente, hoje senti necessidade de participar da atividade e dar minha contribuição. Lamentavelmente encontramos muito lixo. É muito preocupante. Penso que, se o poder público tivesse um olhar mais afetuoso, daria para transformar este local em um espaço agradável, afinal é o caminho do Fórum, da UFF, do bairro, etc”, falou.

O repórter fotográfico, Ernesto Carriço, acompanhou e registrou a ação de limpeza. "Vi chamada via rede social, achei oportuno e interessante registrar o Dia Mundial da limpeza dos Rios em Volta Redonda. Eu testemunhei a esperança e vontade, de cerca de 20 jovens cheios de garra e vontade de um mundo novo e bem cuidado", disse.

Na última segunda feira, dia 13, o MEP-VR iniciou uma pesquisa sobre rios e córregos em Volta Redonda. A sondagem segue até sábado, dia 25. Para participar basta acessar o link, https://forms.gle/6JePgvaxSUNzurTd7