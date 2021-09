Ação da PM apreende material do tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Publicado 18/09/2021 18:58

Volta Redonda - Dois homens foram detidos no final da tarde de sexta-feira, dia 17, por suspeita de tráfico de drogas, em Volta Redonda. A prisão aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Condomínio Ingá 1, localizado no bairro Santa Cruz.

Após uma denúncia sobre tráfico de drogas, policiais militares foram ao endereço e observaram a movimentação. Um dos suspeitos colocou um saco plástico no local utilizado para guardar gás de cozinha.

Com a aproximação dos agentes, um dos homens tentou fugir, mas foi alcançado. Nesta ação, a PM apreendeu 50 sacolés contendo pó branco e um rádio de comunicação. A ocorrência foi registrada na 93ª DP.