Drive-thru de vacinação contra a covid-19 em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 20/09/2021 09:57

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 20, a vacinação contra covid-19 em Volta Redonda será em drive-thru na Ilha São João, até às 18h. No loca, ocorrerá a aplicação da primeira dose de vacina para pessoas com 13 anos ou mais; e as segundas doses de AstraZeneca e Pfizer para quem tomou a primeira dose até 28/06/2021.

Também será disponibilizada no drive-thru, a terceira dose para pessoas com 80 anos ou mais que tomaram as duas doses até 23/05/2021, para quem tem entre 70 e 79 anos que tomou as duas doses até 25/03/2021 e imunossuprimidos graves que tomaram as duas doses até 23/08/2021.

Já a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para quem recebeu a primeira até 30/08/2021 será feita em todas as unidades da Atenção Primária em Saúde. O atendimento será até às 16h, sendo que oito irão funcionar com horário estendido: as unidades da São João, 249, Vila Mury e Volta Grande ficam abertas até às 21h30; e do Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo e Santo Agostinho, até às 18h30.