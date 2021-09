Caminhonete cai de viaduto após colidir com moto em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 20/09/2021 18:45

Volta Redonda - Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma moto foi registrado na noite de domingo, dia 19, em Volta Redonda. A colisão ocorreu na BR-393, perto do trevo do bairro Água Limpa.

De acordo com as informações, a caminhonete após a batida desceu pelo barranco e parou na Rua Eloy Pereira Pimentel que fica debaixo do viaduto, enquanto a motocicleta permaneceu na rodovia.

No acidente, o motorista da caminhonete, de 49 anos, e o da moto, de 21 anos, ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital São João Batista (HSJB). O trânsito no trecho ficou lento para atendimento às vítimas, e logo após foi normalizado.