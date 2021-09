Rodrigo Furtado monta gabinete itinerante no Santa Rita do Zarur e faz projetos para finalizar o Plano Diretor do município - Divulgação

Publicado 20/09/2021 20:07

Volta Redonda - No último final de semana, o vereador Rodrigo Furtado montou um gabinete itinerante para ouvir os moradores do bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. Segundo o parlamentar, objetivo da ação é levantar informações que irão ajudar a finalizar o novo Plano Diretor do município.

Rodrigo Furtado, que encabeça o projeto, pontuou o que percebeu sobre o levantamento realizado no bairro. “No prospecto visamos mudar a condição do bairro Santa Rita do Zarur de área rural para área urbana. Mas vai ser necessário um intenso trabalho, pois as dificuldades estruturais são bem significativas. Pelo levantamento prévio que fizemos, a comunidade enfrenta dificuldades que vai do saneamento básico à fornecimento de energia elétrica. Também percebi condições precárias com relação a descarte de lixo. Sem contar o transporte público. Ônibus passa de hora em hora”, disse.

Ainda de acordo com Rodrigo, a observação desses detalhes é fundamental para a conclusão do Plano Diretor. “Para que uma área se torne urbana, é preciso resolver as pendências estruturais do contrário, não atrairá investidores. A ideia é construir novas casas a preços acessíveis, fomentar o comércio e gerar renda”, falou.

Durante sua passagem pelo bairro Santa Rita do Zarur, o vereador visitou outros dois pontos de referência para a comunidade: a Unidade Básica de Saúde e a escola Waldir Bedê. “Não posso deixar de conhecer, fiscalizar e oferecer ajuda para postos médicos e escolas. Essas duas áreas são fundamentais para nosso desenvolvimento”, argumentou.

O parlamentar garantiu ter elaborado projetos de Lei que irão beneficiar o Santa Rita do Zarur. “Estou pensando em projetos que resolvam o descarte incorreto do lixo, facilite a acessibilidade dos alunos e tentar corrigir os entraves mencionados para atrair investimento”, prometeu.