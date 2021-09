Material aprendido durante ação da PM no bairro Roma em VR - Divulgação/ PM

Publicado 22/09/2021 09:57

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de seis suspeitos e na apreensão de grande quantidade de drogas, armas e munições, no Condomínio do “Minha Casa, Minha Vida” do bairro Roma I, na terça-feira, dia 21. Os agentes divididos em três equipes chegaram ao local com o objetivo de localizar e prender suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas.

Com a chegada da PM no local, os homens tentaram fugir pela área de mata, mas dois foram alcançados próximo aos prédios e com eles foi arrecadado farto material entorpecente numa mochila. Em seguida, a equipe do Serviço Reservado entrou na mata e os suspeitos atiraram contra os agentes, que revidaram. Após cessar a troca de tiros, mais quatro homens foram detidos, sendo que um deles estava com um revólver calibre 38 com 2 munições deflagradas e vasto material entorpecente em várias cargas em sacos pretos.

Segundo balanço divulgado, durante a operação, uma das equipes apreendeu 153 pinos de cocaína, 30 pedaços de maconha, R$ 12 reais, 2 aparelhos celular, 2 rádios e uma carteira com identidade . Na área da mata, outra equipe localizou o seguinte material: um revólver calibre 38, quatro munições intactas calibre 38, duas munições deflagradas calibre 38, uma folha com anotações do tráfico, um rádio, 1.402 pinos de cocaína, 334 unidades de maconha, 20 munições de fuzil e uma toca ninja. Já os agentes do Serviço Reservado apreenderam 548 pinos de cocaína e 172 trouxinhas de maconha.

De acordo com a PM, ninguém ficou ferido. Os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a 93ª DP, em Volta Redonda.