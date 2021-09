Voltaço se prepara para enfrentar o Tombense-MG, no sábado, dia 25 - Divulgação

Voltaço se prepara para enfrentar o Tombense-MG, no sábado, dia 25Divulgação

Publicado 22/09/2021 17:55

Volta Redonda - O elenco do Voltaço fez sua reapresentação na tarde de segunda-feira, dia 20, após um empate em 1 a 1, no último sábado, dia 18, diante do Floresta-CE na Cidade Vozão.

Os treinos do Esquadrão de Aço continuam durante toda esta semana. Na terça-feira, dia 21, os trabalhos aconteceram no CT Oscar Cardoso. Nesta quarta-feira, dia 22, a equipe também realizou treinamentos.

A preparação é realizada para a partida pela Série C do Campeonato Brasileiro, diante da Tombense-MG, no sábado, dia 25, às 17h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.