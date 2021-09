Material apreendido no Mariana Torres em VR - Divulgação/ PM

Material apreendido no Mariana Torres em VRDivulgação/ PM

Publicado 24/09/2021 10:56

Volta Redonda - Um homem foi preso e drogas apreendidas na Alameda 20, no bairro Mariana Torres, em Volta Redonda. Os policiais militares foram ao local para verificar uma denúncia sobre uma reunião que acontecia entre integrantes de uma facção criminosa.

Quando os agentes chegaram ao endereço, os homens fugiram, mas um deles foi detido quando tentava escapar com uma moto. De acordo com a PM, o suspeito seria o gerente do tráfico do bairro.

Ainda segundo os policiais, na ação o seguinte material foi apreendido: 50 trouxinhas de maconha, 60 pedras de crack, 44 pinos de cocaína, 500 pinos vazios, um rádio transmissor, uma base de rádio, um celular, além da moto 250 cilindradas.

O homem e o material apreendido foram levados para Delegacia de Polícia, a 93ª DP.