Saae-VR registra furto de cabos do sistema de água do bairro Jardim Cidade do AçoDivulgação

Publicado 26/09/2021 14:48

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) de Volta Redonda registrou o furto dos cabos do sistema de abastecimento de água do Jardim Cidade do aço. Segundo a autarquia, o fato aconteceu na madrugada deste domingo, dia 26.

Ainda de acordo com o Saae, esta é a segunda ocorrência de furto em menos de 20 dias. O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cézar de Souza disse que a previsão para realizar o reparo é na segunda-feira, dia 27.

"Com isso, todo o bairro ficará prejudicado até que consigamos novos cabos. A ocorrência será registrada na polícia. E diante, disso, infelizmente, até amanhã, segunda-feira, não temos perspectivas de reparar o problema", falou.