Homem é assassinado no bairro Vila Rica/Tiradentes em Volta RedondaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 26/09/2021 21:02 | Atualizado 26/09/2021 23:04

Volta Redonda - Um homem, de 28 anos, foi morto a tiros no final da tarde deste domingo, dia 26, em Volta Redonda. A vítima foi identificada como Júlio César Correa Chaves.

Ele foi assassinato no momento em que estava dentro de um carro, no bairro Vila Rica/ Tiradentes, próximo a Igreja Católica Santa Edwiges. Segundo as primeiras informações, Júlio César tinha várias passagens pela polícia por tráfico de drogas.

As circunstâncias do crime ainda não são conhecidas. O caso foi registrado na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, e segue para investigação.