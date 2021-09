Neto Colucci analisa campanha do Voltaço na Série C - Divulgação

Publicado 27/09/2021 21:28 | Atualizado 27/09/2021 21:30

Voltaço encerrou sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo Volta Redonda - Oencerrou sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo vencendo no último sábado , dia 25, a Tombense-MG não foi o suficiente para o Esquadrão de Aço se classificar para a próxima fase da competição.

O tricolor de aço encerrou a competição na quinta colocação do grupo A, com 26 pontos, mesma pontuação do Manaus-AM, que tem uma vitória a mais e abre o G4. Depois do jogo, o técnico Neto Colucci fez um balanço do desempenho da equipe do Volta Redonda FC.

“A campanha do Volta Redonda foi como acompanhamos toda a nossa chave durante a competição, com altos e baixos, com todo mundo oscilando bastante, por isso o grande equilíbrio que tivemos dentro do grupo até o final. Tínhamos feito um pacto de vencer os jogos em casa, empatar alguns fora e vencer dois ou três como visitante, mas vencemos só um e também tivemos empates em casa que foram ruins para a nossa campanha. Talvez se tivéssemos só um empate em casa, tínhamos nos classificados. Saímos com a maior pontuação já feita pelo Volta Redonda na Série C, invictos e sendo o clube com a melhor campanha em casa neste ano, com um grupo aguerrido e muito jovem, por isso o Volta Redonda tem muito jogador para os próximos anos, sem contar que temos uma das menores folhas salariais da competição”, disse.

Neto Colucci também lembrou de quando assumiu o time no ano passado e pediu desculpas ao torcedor por não ter conseguido a classificação.

“Quando assumi no ano passado, com risco de rebaixamento, falei que queria salvar e, no ano seguinte, subir para a Série B. Nos salvamos, mas não conseguimos subir, batendo na trave. Peço desculpas a todos por não termos cumprido nosso objetivo, mas não faltou vontade, empenho, e seguimos agora na luta, porque o Volta Redonda é muito grande e tenho certeza que em breve estará na Série B”, falou.

A reapresentação do elenco tricolor está marcada para esta terça-feira, dia 28, quando será decidida a programação para os próximos meses.