Imagens da Praça da Colina circulam nas redes sociaisReprodução/ Redes Sociais

Publicado 29/09/2021 23:12

Volta Redonda - A Praça da Colina em Volta Redonda vem apresentando um número grande de frequentadores o que preocupa a população. Na última terça-feira, dia 28, relatos foram feitos nas redes sociais sobre a falta de respeito, o som alto, gritaria, entre outros fatos presenciados pelos moradores do local.

Diante de toda a situação, nesta quarta-feira, dia 29, uma reunião foi realizada no auditório da prefeitura e contou com a participação do secretário municipal de Fazenda, Erik Higino, do comandante da 1ª CIA do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Volta Redonda, capitão Paulo Victor Guimarães e empresários da Colina.

Na reunião foram definidas atividades que serão realizadas a partir desta semana para prevenir as aglomerações. As forças de segurança estarão presentes na praça às sextas-feiras, das 18h às 3h, e aos sábados e domingos, das 20h às 3h. Policiais militares e guardas municipais circularão nas ruas do entorno.

Ainda ficou acordado o fim do controle de acesso ao bairro, evitando assim que as vagas de estacionamento sejam ocupadas por pessoas nas ruas. O secretário de Fazenda, Erik Higino, disse as ações firmadas durante o encontro foram acordadas junto aos empresários.

“Nosso objetivo é achar um ponto de equilíbrio que vai ser confortável para a atividade econômica da Colina, que é um polo gastronômico importante para a cidade, para os moradores do bairro, que é predominantemente residencial e para as pessoas que frequentam os estabelecimentos comerciais”, falou.

Segundo o comandante da 1ª CIA do 28º BPM de Volta Redonda essas reuniões servirão para aprimorar as estratégias de segurança aplicadas na cidade.

“A união das forças de segurança da cidade é fundamental. Qualquer problema envolvendo segurança publica, é necessária a união de forças, não só das instituições de segurança, mas também da população. Foi isso que aconteceu aqui hoje. Com certeza daqui vão sair soluções, não só para o problema que acontece na Colina, mas também para toda a cidade”, disse Guimarães.

A empresária Adriana Borges, que participou da reunião, comentou sobre o encontro com o poder público e as forças de segurança.

“Assim ficamos sabendo quais são as ações que a prefeitura está tomando e em contrapartida, a administração municipal passa a conhecer quais são os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Com isso, acontece uma empatia e entendimento. Juntos, estamos buscando soluções para os problemas. Essas reuniões não podem parar”, falou.