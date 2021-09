Material apreendido no bairro Vila Brasília em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Publicado 29/09/2021 22:33

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 29, uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, armas, munições e na prisão de dois suspeitos, em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu no bairro Vila Brasília.



Os policiais militares foram ao endereço após uma denúncia de que o gerente do tráfico de drogas do local estaria no bairro. Um cerco foi montado e a entrada no imóvel autorizada.

De acordo com a PM, o seguinte material foi apreendido: uma pistola 9mm, nove munições 9mm, uma espingarda calibre 12 e nove cartuchos calibre 12. Ainda foram encontrados: 476 pinos de cocaína, um aparelho celular, dois rádios de comunicação, quatro bases de rádio, uma bateria, uma balança de precisão, uma mochila, uma gandola do Exército, um porta carregador e material para endolação.



A ocorrência foi registrada na 93ª Delegacia de Polícia (DP), no bairro aterrado, em Volta Redonda.