PM apreende cocaína em VR no bairro Santa Cruz - Divulgação/ PM

PM apreende cocaína em VR no bairro Santa CruzDivulgação/ PM

Publicado 30/09/2021 18:55

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam cocaína e prenderam um homem durante uma ação realizada no bairro Santa Cruz, no condomínio Ingá II. A operação aconteceu nesta quinta-feira, dia 30.

Os policiais foram ao endereço para verificar uma denúncia sobre o tráfico de drogas no local. Ao chegarem na localidade, um cerco foi realizado e o suspeito foi encontrado. O seguinte material foi apreendido: 180 pinos de cocaína e um rádio transmissor.

A ocorrência foi registrada na 93ª Delegacia de Polícia, onde também foi constatado que contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto.