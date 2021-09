Voltaço emite nota sobre retorno a Copa Rio 2021 - Reprodução

Publicado 30/09/2021 11:43

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) irá retornar para a disputa da Copa Rio 2021. A decisão aconteceu após o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) excluir a equipe do Sampaio Corrêa-RJ da competição, por conta da escalação de um jogador irregular.

O julgamento foi realizado na quarta-feira, dia 29. Diante da informação, o Voltaço irá enfrentar o Maricá nas quartas de final da competição. As datas dos confrontos ainda não foram definidas pela Fferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

O elenco do Esquadrão de Aço treinou na manhã de quarta-feira e segue com a preparação no CT Oscar Cardoso visando o primeiro jogo do confronto.