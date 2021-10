MV retorna aos treinamentos do Volta Redonda FC - Divulgação/VRFC

Publicado 05/10/2021 15:59 | Atualizado 05/10/2021 16:02

Volta Redonda - O atacante MV retornou aos treinamentos com o elenco do Voltaço nesta semana. O atleta teve uma lesão durante a Série C do Campeonato Brasileiro, após sofrer uma entrada durante uma partida diante do Santa Cruz-PE, no dia 30 de agosto. Ele precisou fazer uma pequena cirurgia para reconstruir a bolsa escrotal.

Agora, o jogador está liberado para reforçar o Esquadrão de Aço nas quartas de final da Copa Rio diante do Maricá. O jogo está marcado para sexta-feira, dia 08, às 15h, no estádio Alzirão.

“Foi um susto muito grande, acho que nunca imaginei passar por isso na minha vida, mas passou, consegui vencer mais este momento difícil na minha carreira e estou muito feliz em poder novamente fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. Só tenho que agradecer todo o apoio que meus familiares, amigos, departamento médico e comissão técnica tiveram comigo durante este período. Agora é trabalhar forte, pegar novamente o ritmo de jogo e ajudar os meus companheiros a buscar o título da Copa Rio”, disse MV.

A reapresentação do time do Volta Redonda aconteceu na segunda-feira, dia 04, com um trabalho em período integral. A programação tricolor teve sequência na manhã desta terça-feira, dia 05, quando o elenco realizou um treino técnico e tático no CT Oscar Cardoso.

Nesta quarta-feira, dia 06, o trabalho será em período integral, sendo de manhã no CT e de tarde na academia. Já na quinta-feira, dia 07, será realizado um treinamento no período da manhã no CT, encerrando a preparação para enfrentar o Maricá.