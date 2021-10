Material apreendido no bairro Santa Inês em VR - Divulgação/ PM

Material apreendido no bairro Santa Inês em VRDivulgação/ PM

Publicado 05/10/2021 14:43

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um suspeito de tráfico de drogas na manhã desta terça-feira, dia 05, em Volta Redonda. A prisão aconteceu na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês.

Os agentes realizavam um patrulhamento e suspeitaram das atitudes do homem. De acordo com os policiais, dentro da pochete, que estava com o suspeito, havia um sacolé de cocaína e R$ 138,00.

Quando questionado pela PM, o indivíduo revelou o local onde estavam mais 30 tabletes pequenos de maconha. Um aparelho celular também foi apreendido. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.