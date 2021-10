Volta Redonda FC divulga nota sobre a Copa Rio 2021 - Divulgação

Volta Redonda FC divulga nota sobre a Copa Rio 2021

Publicado 06/10/2021 17:41

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) recebeu nesta quarta-feira, dia 06, uma decisão do Departamento de Competições da Fferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), suspendendo o jogo entre Voltaço e Maricá.

quartas de final da Copa Rio 2021, por conta de O jogo aconteceria nesta sexta-feira, dia 08, pelas, por conta de uma sentença do TJD-RJ (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro).

A diretoria do Voltaço através de nota informou que o departamento jurídico do clube vai acompanhar o caso e aguardar o julgamento final da Justiça Desportiva. Durante esse tempo, o elenco do Esquadrão de Aço irá manter a programação de treinamentos, visando o primeiro jogo do confronto.