Diretoras do Ciep 484 com o Secretário Estadual de Educação, Alexandre do ValleDivulgação

Publicado 07/10/2021 08:59

Volta Redonda - O Ciep 484 - Toninho Marques, localizado no bairro Belmonte, em Volta Redonda será uma das 50 unidades de ensino contempladas com o projeto “Escola Criativa de Oportunidades- Escola ECO”. A unidade vai ofertar diversas atividades, entre elas, destinadas à sustentabilidade, preservação ambiental, tecnologia, linguagens e esportes, em tempo integral.

O período de inscrições para o programa será aberto no dia 10, através do site www.matriculafacil.rj.gov.br . Para a unidade do Belmonte serão disponibilizadas 70 vagas. As diretoras da unidade, Sandra Neves e Madalena Alves falaram sobre a proposta. Segundo elas, os professores terão como objetivo inserir a tecnologia, comunicação em redes sociais e a preocupação ambiental ao dia a dia dos alunos.

“O programa visa atender aos alunos que buscam uma formação mais ampla, com atenção voltada para várias outras áreas de interesse dos estudantes, sem deixar de atender a busca incessante do conhecimento nas áreas já tradicionais da base nacional comum curricular”, explicou a professora Sandra Neves.

O CIEP - 484 Toninho Marques atende alunos do Ensino Médio Regular e o Ensino Médio, com ênfase em Empreendedorismo. A unidade incentiva ainda a realização de atividades voltadas ao estímulo à leitura.

O secretário estadual de educação, Alexandre do Valle, enviou às escolas contempladas, técnicos para avaliarem a necessidade de reformas para implantação do programa.