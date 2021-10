MEP-VR divulga agendas extras até o fim do ano - Divulgação

Publicado 07/10/2021 13:57

Volta Redonda - O conselho do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) debateu e aprovou encaminhamentos até dezembro deste ano. A reunião realizada na quarta-feira, dia 06, contou com a coordenação do advogado e conselheiro do MEP, Luiz Gustavo Cavalcanti de Araújo. A primeira questão apresentada foi sobre a reformulação estatutária do Movimento.

“O primeiro ponto, nos é muito caro, pois trata-se do projeto de reestruturação do Estatuto do Movimento, que graças as colaborações do Pedro Paulo, Davi Souza e Amanda Matos, conseguimos alinhar de forma horizontal o documento final, e sem perder a essência do que é o Movimento”, disse Luiz.

Logo após, os participantes fizeram suas considerações, discutiram, elogiaram e aprovaram a minuta da reformulação estatutária. A reunião virtual seguiu com outras importantes definições relacionadas aos programas de ação do MEP-VR.

Outro assunto aprovado foi o cadastramento dos voluntários e membros do Movimento, nas categorias - membros fundadores, os conselheiros, coordenadores, comissões, os educadores, colaboradores convidados e os honorários através do Portal ME-VR.

“A ação visa dar maior significado e organização ao Movimento, em especial utilizando a tecnologia de informação, com toda garantia de proteção de dados. A ideia é fechar recadastramento dia 20 de outubro”, falou o responsável pela atualização de dados, Davi Souza.

O conselho aprovou a proposta da realização de Painel Eleitoral com os candidatos à presidência da OAB-VR, possivelmente no dia 11 de novembro.

“Todos candidatos serão convidados. Na ocasião, além das questões advocatícia, dimensões comunitárias serão pontuadas, com a possibilidade da entrega de um projeto do MEP-OAB para os candidatos”, explicou Luiz Gustavo.

Ainda ficou aprovada a realização de plenária avaliativa no início do mês de dezembro, ocasião em que coordenadores temáticos irão apresentar um relatório das ações e metas prioritárias para 2022.

“Na oportunidade todos voluntários cadastrados serão convidados para participarem, assim daremos fluxo à nova formulação do estatuto”, pontuou Pedro Paulo.

Sobre os programas educacionais e ambientais, o conselho no seu conjunto elogiou o empenho da equipe do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) e o do grupo socioambiental. Segundo a avaliação, eles estão inovando no fazer educação cidadã, mesmo nos tempos difíceis de pandemia e crise política.

“Estamos construindo juntos, e de forma articulada, estamos avançando”, disse coordenador da equipe ambiental, Fernando, ao falar do seminário apoiada pelo ONU-HABITAT.

No acompanhamento das políticas públicas do município, o conselho irá solicitar audiência com o Poder Público local (Executivo e Legislativo), no final de novembro. O objetivo será apresentar questões relacionadas às Políticas Públicas da cidade para 2022.

Outra agenda definida foi uma roda de conversa sobre saúde. O MEP, através da Comissão de Saúde, realizará no dia 23, via plataforma digital, na articulação do professor Saulo Karol (voluntário no PVC), o encontro com especialistas das áreas de medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, imagens clínicas e profissional de educação física sobre o tema covid.

A reunião encerrou com as palavras da professora Nirlene Pirassol Tepedino Neto, coordenadora do Pré-Vestibular Cidadão e conselheira.

“Vocês estão de parabéns, a garra como fazem dinamizar o MEP, e o acreditarem que é possível mudar as coisas deixam-nos agradecidos e animados. Cuidem-se, estejam sempre bem com os seus, assim farão bem para todos e todas”, concluiu.