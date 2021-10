Vacinação contra covid-19 continua em VR - Divulgação

Vacinação contra covid-19 continua em VRDivulgação

Publicado 08/10/2021 10:16

Volta Redonda - A vacinação contra covid-19 segue em Volta Redonda nesta sexta-feira, dia 08. A aplicação da dose de reforço será destinada para profissionais de saúde acima de 45 anos, vacinados com a segunda dose até 17/04/2021. É necessário apresentar o cartão de vacinação covid, que confirme a aplicação das doses anteriores, e um comprovante da atuação profissional.

A vacinação ocorre em todas as Unidades de Saúde, até as 16h, sendo que as Unidades dos bairros: 249, São João, Vila Mury e Volta Grande funcionam até as 21h e Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Santo Agostinho e Santa Cruz até as 18h.

A terceira dose também é ofertada para pessoas de 60 anos a 79 anos vacinadas com as duas doses até 17/04/2021. A dose de reforço ainda será aplicada para idosos acima de 80 anos vacinados com as duas doses até 11/06/2021. Imunossuprimidos graves vacinados com as duas doses até 10/09/2021 também receberão a dose de reforço.

O município continua realizando a repescagem de primeira dose para pessoas acima de 12 anos. É necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, cartão do SUS ou CPF no ato da vacinação.

Já as segundas doses da AstraZeneca e Pfizer são destinadas para vacinados com a primeira dose até 13/08/2021. A segunda dose da CoronaVac será direcionada para quem recebeu a primeira dose até 18/09/2021.