Publicado 08/10/2021 17:40

Volta Redonda - A Festa das Crianças no bairro Vale Verde, em Volta Redonda foi cancelada para evitar aglomerações. O cancelamento acontece pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia de covid-19. O projeto social “Nós do Povo”, que organiza o evento, divulgou uma nota sobre a decisão.

“Infelizmente tivemos que adiar, o momento é de cuidado, respeito e antes de tudo de valorização a vida principalmente de nossas crianças e famílias que todos os anos comparecem a nossa festa", diz o texto.

A decisão foi tomada com base no decreto municipal 16.742 que restringe a realização de eventos e segue as orientações da Organização Mundial de Saúde.

A expectativa é que a próxima edição da festa aconteça no ano que vem. Porém, a organização trabalha com a hipótese de melhoras da situação até o final deste ano, onde os brinquedos já arrecadados seriam distribuídos no Natal.