Publicado 12/10/2021 10:05

Volta Redonda - Dois acidentes de trânsito foram registrados na tarde de segunda-feira, dia 11, em Volta Redonda. Segundo as informações da Guarda Municipal (GMVR), os condutores dos veículos estavam sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Não houve vítimas nas colisões. O primeiro acidente ocorreu por volta das 15h, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade; já o outro foi no bairro Vila Mury, às 16h, no cruzamento entre as ruas Madame Curie e Pastor César Dacorso Filho.

Ainda segundo a GMVR, os motoristas desabilitados foram conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia. "Vão pagar multa e ainda responder por crime de trânsito por conduzir veículos sem habilitação", de acordo com a GM.