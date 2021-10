Veja o cronograma de vacinação contra covid-19 em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 13/10/2021 08:27

Volta Redonda - A aplicação da vacina contra covid-19 continua nesta quarta-feira, dia 13, em Volta Redonda. Segundo o esquema de vacinação divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), será aplicada a terceira dose de vacina para profissionais de saúde com 40 anos ou mais, vacinados com as duas doses até 22/04/21.

A dose de reforço também será destinada para pessoas com 80 anos ou mais vacinadas com as duas doses até 16/06/2021; aqueles com idades entre 60 e 79 anos vacinados com as duas doses até 22/04/2021 e para imunossuprimidos graves vacinados com as duas doses até 15/09/2021.

Ainda de acordo com a programação, haverá repescagem para aplicação da primeira dose em pessoas com 12 anos ou mais também. As segundas doses de AstraZeneca estão disponíveis para quem recebeu a primeira dose até 18/08/2021.

Caso acabe as remessas de AstraZeneca, a pessoa apta a receber a dose neste dia poderá optar pela intercambialidade de vacinas e receber a segunda dose da Pfizer.

Também serão vacinadas com a segunda dose da Pfizer as pessoas que tomaram a primeira dose até 18/08/21. A segunda dose da Coronavac será aplicada em quem recebeu a primeira até 23/09/21.

A vacinação ocorrerá em todas as unidades da Atenção Primária, das 9h às 16h. Sendo que as unidades da São João, 249, Vila Mury e Volta Grande funcionam em horário estendido até às 21h e as unidades de saúde do Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Santo Agostinho e Santa Cruz até às 18h.