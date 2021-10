Publicado 13/10/2021 23:26

Volta Redonda - Na tarde desta quarta-feira, dia 13, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) aceitou o recurso do Maricá e classificou a equipe para as semifinais, excluindo o Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) da competição.

Diante do resultado do julgamento, a diretoria do Voltaço irá dar férias para todo o elenco. Ainda de acordo com as informações do clube, uma reunião será realizada nos próximos dias com a comissão técnica e os dirigentes do Esquadrão de Aço onde o planejamento para a temporada 2022 será definido.

Neste encontro, a diretoria também pretende definir a data de reapresentação para a pré-temporada.