Confira a programação de vacinação contra covid-19 em VRDivulgação

Publicado 14/10/2021 07:30

Volta Redonda - A partir desta quinta-feira, dia 14, a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 em Volta Redonda será ampliada para profissionais de saúde que atuam em hospitais, serviços emergenciais e unidades de vacinação. É necessário que eles tenham sido vacinados com segunda dose há mais de quatro meses, independente da faixa etária.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a dose de reforço continuará para os profissionais de saúde em geral, acima de 40 anos, que tomaram a segunda dose, ou dose única, há pelo menos seis meses, com data limite até 23/04/2021.

Também estão incluídos nesse grupo: cuidadores de pessoas acamadas e profissionais de serviços de interesse à saúde. É preciso confirmar atuação na área, sendo necessária apresentação do cartão de vacinação covid que comprove a aplicação das doses anteriores.

A aplicação da terceira dose também será destinada para as pessoas com comorbidades acima de 40 anos, vacinadas com a segunda dose há mais de seis meses. As pessoas com condições clínicas específicas devem comprovar através de atestado, laudo ou receita médica, além da apresentação do passaporte da vacinação.

A dose de reforço está disponível para pessoas de 60 anos a 79 anos e idosos acima de 80, vacinados com há pelo menos seis meses com a segunda dose. Imunossuprimidos graves possuem intervalo de 28 dias entre a segunda e terceira dose.

A nova programação define que as pessoas de 60 a 79 anos, vacinadas com as duas doses até 23/04/2021, recebam a dose de reforço, a partir desta quinta-feira. Além de idosos acima de 80 anos que tomaram a segunda dose até 16/07/2021. Pessoas com imunossupressão grave vacinadas com as duas doses até 16/09/2021.

Já a primeira dose segue disponível para pessoas acima de 12 anos. As segundas doses da AstraZeneca estão disponíveis para quem tomou a primeira dose até 19/08/2021. As segundas doses da Pfizer são ofertadas aos vacinados com a primeira dose até 19/08/2021. O intervalo para as segundas doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer é de oito semanas. As segundas doses da CoronaVac para os vacinados com a primeira até 24/09/2021.

A vacinação contra a covid-19 ocorrerá acontece em todas as Unidades de Saúde (UBS e UBSF), das 9h às 16h. Nos seguintes locais: São João, 249, Vila Mury e Volta Grande funcionarão em horário estendido até às 21h e as Unidades de Saúde do Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Santo Agostinho e Santa Cruz até às 18h.