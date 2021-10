Alunos do MEP-VR prestam homenagens aos professores - Divulgação

Publicado 15/10/2021 12:18

Volta Redonda - Os estudantes do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizaram homenagens para os professores do Pré-Vestibular Cidadão (PVC), na véspera do dia 15 de outubro. As mensagens através de vídeos e slides demonstraram gratidão.

O primeiro aluno a manifestar seu carinho foi Marcos Henrique Vidal, através de slides, com duração de 1 minuto, apresentou sua produção antes da aula de matemática com a professora Juliana Resende.

“Professora, com a sua licença passarei uma pequena homenagem para todos os professores do MEP”, disse Marcos.

Durante a apresentação uma referência à Paulo Freire, patrono da educação do Brasil. A professora Juliana, que está grávida de 8 mese, agradeceu pela surpresa e lembrou dos colegas.

“Que surpresa! Agradeço o carinho em nome dos colegas. Agora ao trabalho”, disse.

Já em outro momento, no final aula de filosofia do professor Érique Barcelos, foi apresentado o vídeo com falas voluntárias de alguns alunos.

Todos agradeceram e comentaram sobre a importância dos educadores, especialmente por estarem com eles neste tempo de tantas dificuldades. O professor Érique, agradeceu em nome dos professores.

“Creio, que posso agradecer a homenagem em nome dos professores do MEP. Temos muito orgulho de fazer este trabalho por acreditar em algo maior, que a luta, a resistência e a mudança de comportamento. Muito obrigado”, disse emocionado o professor.

A ex-aluna do MEP (2017), Júlia Roberta e o aluno do PVC, Marcos Vidal colaboraram na edição das homenagens.