Material apreendido durante patrulhamento da PM em Três Poços em VR - Divulgação

Publicado 16/10/2021 17:26

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem por tráfico de drogas neste sábado, dia 16, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Com ele, os agentes encontraram: 139 pedras de crack, 123 pinos de cocaína e um rádio comunicador.

A prisão aconteceu enquanto os policiais realizavam um patrulhamento pela localidade e perceberam a movimentação do suspeito. Com a aproximação da viatura, o homem tentou fugir entrando em um bar, mas foi abordado pela PM.

O material apreendido estava dentro dos bolsos do suspeito. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, a 93ª DP.