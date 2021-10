Dom João Messi, alegre e com sua simplicidade recebeu em sua residência, ativista climática de VR, Marina Guião de Souza Lima - Divulgação

Dom João Messi, alegre e com sua simplicidade recebeu em sua residência, ativista climática de VR, Marina Guião de Souza LimaDivulgação

Publicado 15/10/2021 23:10

Volta Redonda - O bispo emérito da Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda, Dom João Maria Messi recebeu em sua residência na última quinta-feira, dia 14, a ativista climática de Volta Redonda, Marina Guião de Souza Lima.

A estudante fará parte da equipe de 4 jovens, que irão representar o Brasil na 16ª Conferência da Juventude sobre Mudanças Climáticas (COY16), e também da delegação do ‘Fridays For Future Brasil’, com outros 15 jovens.

Marina é a única de Volta Redonda na 26ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26). Os eventos climáticos acontecem em Glasgow, Escócia – Reino Unido, de 28 de outubro a 12 de novembro deste ano.

Para a visita a Dom João Maria Messi, Marina estava acompanhada do pai, Roberto Guião, professor de biologia e da integrante equipe ambiental do MEP-VR e aluna do Pré-Vestibular Cidadão, Larissa Brandão.

O encontro durou cerca de uma hora. Marina, muito atenta às perguntas do bispo, e sempre externando agradecimento pela oportunidade de conhecê-lo, explicou todo processo de como ocorreu sua escolha para representar o Brasil.

“Primeiro estou muito feliz e agradecida por conhecer o senhor. A escolha do meu nome foi fruto de um processo de participação, envolvimento de várias pessoas nas campanhas climáticas e de solidariedade humanitária. Os relatos das atividades e trabalhos coletivos foram avaliados à organização, bem como uma redação sobre minha visão de mundo. Tudo isto culminou na minha aprovação. Não irei só”, disse Marina.

Dom João, compartilhou que também aos 19 anos saiu do seu país rumo ao Brasil.

“Olha fico admirado com vocês jovens, é isto mesmo, o entusiasmo e a força da juventude para tais causas têm que ser incentivadas. É um bem. Você me fez lembrar, quando deixei a Itália para viajar para o Brasil, tinha 19 anos”, falou Dom João.

O bispo também comentou sobre a jovem Greta Thunberg, como um belo exemplo para os jovens. Dom João ainda referenciou o Papa Francisco, ao citar documentos da igreja sobre temas emergentes.

Um dos momentos de muita emoção do encontro foi quando Dom João Messi, depois da escuta atenta e valorização do trabalho e garra Marina nos campos climáticos e socioambiental, destacou a dimensão missionária que ela terá como representante de Volta Redonda, do Brasil no evento internacional.

“Marina, você é uma pessoa de fé, de coragem, inteligente, te abençoo e envio como representante de Volta Redonda, Deus te guarde e te proteja”, falou Dom João, colocando suas mãos sobre a cabeça da jovem.

No final, o bispo emérito, convidou o grupo para orar com ele por Marina. Ela viaja no dia 25 de outubro para Escócia, Reino Unido.