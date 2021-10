Arte gráfica organizou as informações do seminário em forma de ilustrações - Divulgação

Publicado 18/10/2021 10:31

Volta Redonda - O ll Seminário Socioambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), ocorrido no dia 02 de outubro, recebeu destaque gráfico da Nacional do Circuito Urbano - ‘ONU -HABITAT’, apoiadora institucional do evento.

“Através de uma assíncrona, a arte gráfica que fez capturar, organizar os conteúdos e informações do seminário em forma de ilustrações”, explicou o coordenador da equipe ambiental do MEP e articulador da participação do Movimento no Circuito, professor Fernando Pinto.

O professor Fernando, encaminhou aos participantes a arte e sugeriu que a direção executiva do MEP, emoldure o trabalho.

“O fato engrandece a nossa participação, e qualifica os painelistas, bem como deixa um registro visual educativo diferenciado. Aliás, vou sugerir à direção do MEP que o moldure em um quadro”, falou.

A facilitadora gráfica ligada à ONU-HABITAT, mestre em comunicação e autora do trabalho, Isabel Méo, através de e-mail, encaminhou a arte.

“Fica aqui o registro da arte do evento, que já está no site do Circuito Urbano. Fiquei muito feliz de participar do evento, mesmo a distância e, em conhecer mais sobre Volta Redonda! Estive aí uma vez, para um congresso na UNIFOA. Agora entendo a melhor urbanística de Volta Redonda,”, comentou Isabel.

O seminário do MEP é o mais acessado até o momento, entre os mais de 100 trabalhos já apresentados no Circuito Urbano 2021. Interessados podem conferir através do link https://www.youtube.com/watch?v=xWCvzqI7L5E&t=5448