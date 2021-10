Deputado federal esteve também com a direção da CSN em VR - Divulgação

Deputado federal esteve também com a direção da CSN em VRDivulgação

Publicado 18/10/2021 19:42

Volta Redonda - O município de Volta Redonda recebeu nesta segunda-feira, dia 18, o projeto “Ganime na Estrada”, que está percorrendo os 92 municípios fluminenses. O objetivo é conhecer as demandas locais e colaborar com soluções que estejam ao alcance do legislativo federal.

Na oportunidade, o deputado federal Paulo Ganime (NOVO-RJ) se reuniu com a direção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Ele conheceu as diversas aplicações da escória de aciaria (subproduto gerado durante a produção do aço), já em uso ou em processo de pesquisa para a redução de resíduos sólidos da empresa.

A CSN está desenvolvendo tijolo de agregado siderúrgico para pavimentação de ruas, além de neobrita e agrossilício para lastro ferroviário. Ganime, diante das vantagens do uso da escória de aciaria, indicou que a Companhia anuncie os resultados em universidades de Engenharia e também em audiências públicas.

O deputado também esteve com o prefeito Antônio Francisco Neto. A agenda ainda compreendia uma visita ao Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e uma reunião com os representantes do Projeto ADR Líder - Liderança para o Desenvolvimento Regional do Sebrae.