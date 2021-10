Material apreendido na Servidão das Hortências, Morro da Conquista em VR - Divulgação/ PM

Publicado 22/10/2021 12:40

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem com drogas no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A prisão ocorreu na noite de quinta-feira, dia 21, na Rua Natal, Servidão das Hortências.

Durante patrulhamento pelo local, os policiais tiveram a atenção voltada para o suspeito que demonstrou nervosismo e tentou fugir, mas foi detido.

Com ele, o seguinte material foi apreendido: 30 tiras de maconha, 83 pinos de cocaína e R$ 52,00 em espécie. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Delegacia de Polícia).