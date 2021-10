Vereador pede retorno de acompanhamento a alunos com autismo - Divulgação

Vereador pede retorno de acompanhamento a alunos com autismo Divulgação

Publicado 22/10/2021 16:23

Volta Redonda - Um requerimento solicitando esclarecimentos sobre a falta de tutores e monitores para acompanhamento dos estudantes autistas na Rede Municipal de Volta Redonda foi protocolado na Câmara de Vereadores da cidade.

A solicitação foi feita pelo vereador Betinho Albertassi (PSD) e encaminhada para a Secretaria Municipal de Educação (SME). O documento solicita informações sobre o número de profissionais e qual a previsão de retorno dos tutores.

“É importante que a secretaria se mobilize e entenda a necessidade de ter as unidades com um monitor escolar, tendo em vista que hoje em dia existe um aumento significativo de crianças que apresentam o espectro do autismo”, disse.

Uma das mães, Aparecida Verreschi de Oliveira comentou que enfrenta dificuldades para encontrar acompanhamento para seu filho, que tem TEA, na Escola Municipal Maria José Campos Costa. Ela foi informada pela secretaria que não há previsão para a mediadora retornar à escola.

“Ele tinha este acompanhamento profissional antes da pandemia e está sendo muito prejudicado”, falou.