Roda de conversa online aborda temas sobre a covid-19 - Divulgação

Roda de conversa online aborda temas sobre a covid-19Divulgação

Publicado 25/10/2021 16:44 | Atualizado 25/10/2021 16:54

Volta Redonda - No último sábado, dia 23, o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizou uma roda de conversa online sobre a pandemia de covid-19. Segundo o Movimento, cerca de 100 pessoas participaram da aula.

“A pandemia não acabou. É como uma guerra. Precisamos nos preparar para o pós-guerra”, disse o professor Saulo Karol, coordenador da Comissão de Saúde do MEP e professor de Biologia/Física no Pré-Vestibular Cidadão.

No início da conversa, o professor Saulo, que mediou o evento, apresentou o panorama sobre a vacinação no Brasil, apontando também os números em Volta Redonda.

“No tocante à vacinação, Volta Redonda, com 59,20% de vacinados com a 2º dose, destaca-se comparada com a média Nacional. A Secretária Municipal de Saúde de Volta Redonda trabalhou bem. Contudo, tenho claro que as ponderações da sociedade organizada (inclui o MEP), a dedicação dos profissionais de saúde e a posição ativa de alguns agentes públicos também colaboram para estarmos neste patamar”, ressaltou Saulo.

A médica e psicanalista, ex-aluna do Pré-Vestibular Cidadão, Nathalia Lambert, fez uma abordagem relacionada com "Os aspectos psiquiátricos pós-pandemia".

Em seguida a professora Elienai Pereira, física, escritora e poetisa, voluntária no MEP, abordou “A importância da cultura no aspecto psicossocial nos entretenimentos”. Logo depois, a professora Patrícia Luciene, mestre em fisioterapia, comentou sobre “A recuperação respiratória a médio e longo prazo pós-covid”.

Já a enfermeira e professora, Hilda Bartolini, traçou o questionamento “Estamos preparados para conviver com a covid nos hospitais?!”, na abordagem apresentou a sua experiência de enfermagem na UTI-Respiratória.

O palestrante, mestre em Taekwondo e professor de Educação Física, Ikaro Graciano deu ênfase ao “papel das artes marciais no fortalecimento do organismo e da mente no pós-pandemia”. Para fechar os temas tratados na roda de conversa, a professora Priscila Felix, fonoaudióloga, apresentou o assunto “Impactos da pandemia no desenvolvimento da linguagem”, com ênfase nas crianças e adolescentes”.

O médico pediatra, membro da comissão e professor de biologia no Pré-Vestibular Cidadão, Miguel Tepedino, após as apresentações, fez o fechamento da reunião. Ele destacou a sincronia entre os temas abordados no evento e ressaltou a capacidade técnica de cada expositor sobre os temas Covid-19.

“Estou encantado com o que ouvi e vi nas exposições, vocês foram fantásticos, nas abordagens percebi em cada fala sentimento de humanidade e profissionalismo, fato que fez sinergia entre os saberes e as experiências de cada um no enfrentamento da pandemia”, falou o médico.

O vídeo pode ser conferido através do link: https://youtu.be/qgAdLm1VhNM . O mediador da roda de conversa, Saulo Karol, em nome do MEP-VR, agradeceu os participantes por terem ficado na sala durante duas horas.

“Estou muito feliz e agradecido de estar com vocês nessa troca de conhecimentos, foi sem dúvida um grande evento de qualidade em presença e participação. Agradeço a doação de todos os palestrantes, e tantas pessoas de diferentes áreas, como médicos, acadêmicos de diferentes áreas ligados à UFF, IFRJ, entre outras faculdades, pré-universitários, servidores públicos e cidadãos diversos. Fantástico! Muito obrigado”, disse o professor Saulo, articulador do evento científico-social.