Identificado motociclista que morreu após acidente em Volta RedondaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 23/10/2021 14:23

Volta Redonda - Um motociclista, identificado como Tainã Sérgio Dutra, morreu após um acidente de trânsito, em Volta Redonda. A colisão aconteceu na manhã deste sábado, dia 23, no bairro São Lucas.

A moto que ele conduzia colidiu com um caminhão. Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar estiveram no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu aos ferimentos.