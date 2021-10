Resultado do processo seletivo para vagas remanescentes do IFRJ em VR será divulgado nesta 4ª feira - Divulgação

Resultado do processo seletivo para vagas remanescentes do IFRJ em VR será divulgado nesta 4ª feira Divulgação

Publicado 27/10/2021 10:24

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 27, Volta Redonda divulga o resultado do processo seletivo para ingresso de vagas remanescentes do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro). O resultado será disponibilizado no site: www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico . Os alunos classificados deverão realizar as matrículas no IFRJ – campus Volta Redonda, nos dias 28 e 29 de outubro.